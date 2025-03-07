Брянск, 8 марта, 2025, 01:17 — ИА Регнум. Женщина получила осколочные ранения во время атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) на город Стародуб в Брянской области. Об этом 7 марта сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«ВСУ нанесли удар шестью реактивными БПЛА по территории города Стародуба. В результате террористической атаки жительница Стародубского муниципального округа, к сожалению, получила осколочные ранения», — уточнил Богомаз.

Как отметил глава региона, пострадавшую доставили в районную больницу, где ей оказали всю необходимую помощь.

Кроме того, губернатор указал, что на территории одного из перерабатывающих предприятий в результате атаки беспилотников произошёл пожар в производственном помещении. С целью безопасности эвакуированы жители домов, расположенных поблизости от предприятия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) вечером 7 марта перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника. Из них 21 беспилотник уничтожили над Краснодарским краем, девять БПЛА — над Брянской областью, четыре — над Ростовской, еще два БПЛА — над Белгородской и один БПЛА — над Курской областью. Кроме этого, силы ПВО сбили шесть вражеских беспилотников над акваторией Азовского моря.

За прошедшую ночь российские средства ПВО уничтожили 39 украинских беспилотников: 14 БПЛА над Крымом, 12 — над акваторией Черного моря, еще семь — над Курской областью, три беспилотника сбили над акваторией Азовского моря и по одному БПЛА — над территориями Ростовской, Белгородской и Орловской областей.