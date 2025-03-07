Москва, 8 марта, 2025, 00:18 — ИА Регнум. Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов поздравили женщин с Международным женским днём с борта Международной космической станции (МКС), пожелали счастья и поблагодарили за любовь и поддержку. Видеозапись поздравления 8 Марта опубликовала госкорпорация «Роскосмос».

Иван Шилов ИА Регнум 8 Марта

«Дорогие и любимые наши дамы, сегодня мы отмечаем один из самых теплых и любимых в России праздников — 8 Марта. Мы, космонавты «Роскосмоса», с борта Международной космической станции спешим присоединиться к многочисленным поздравлениям, которые вы получаете в этот день», — заявил Овчинин.

Вагнер отметил, что праздник 8 Марта — это прекрасный повод поблагодарить женщин за любовь и тепло.

«Мы желаем вам счастья и благодарим за неоценимую поддержку, которая дарит нам, мужчинам, уверенность и спокойствие, вдохновляет на новые свершения. Пусть каждый день будет наполнен любовью и радостью», — добавил космонавт.

Горбунов пожелал женщинам праздничного настроения не только в Международный женский день, но и во все другие дни тоже.

«Пусть вас окружают любящие и любимые люди, забота о которых даст вам новые силы на то, чтобы сделать наш мир лучше и добрее», — подчеркнул космонавт.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3951913" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Поздравление с Международным женским днём от российских комонавтов

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Владимир Путин поздравил женщин России с Международным женским днём. Президент РФ подчеркнул, что многое в жизни держится именно на женщинах, на их талантах, творческой энергии, любви, предельной ответственности, с которой они берутся за любое дело. Российский лидер пожелал соотечественницам успехов, здоровья и благополучия, а также быть счастливыми вместе с теми, кто дорог.