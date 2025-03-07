Москва, 8 марта, 2025, 00:25 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравил жительниц России с Международным женским днем. Видеопоздравление российского лидера опубликовано 8 марта на сайте Кремля.

Пресс-служба Кремля

«Дорогие женщины России! От всей души поздравляю вас с Международным женским днём! В нашей стране традиционно особое, очень тёплое, искреннее отношение к этому замечательному празднику. Слова любви, признательности и уважения звучат сегодня повсюду. Мужчины спешат сказать своим мамам, жёнам, бабушкам, дочерям, сёстрам, подругам, коллегам, как сильно они ими дорожат, как ценят всё, что вы делаете и дома для родных и близких, и на работе, выполняя подчас очень сложные профессиональные задачи», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что российским женщинам удается успевать все — окружать заботой детей и добиваться успехов в самых разных сферах деятельности, сочетать в себе силу и хрупкость, храбрость и нежность, неизменно покорять своей красотой и очарованием, также вдохновлять мужчин на прекрасные поступки, на стремление достичь большего, стать лучше, быть настоящими защитниками своей семьи, дома, своей Родины.

«Вам подвластно самое главное — чудо рождения новой жизни. А чуткость и щедрость материнского сердца, тепло материнской любви преображают и украшают мир вокруг нас. Быть матерью — огромное счастье и вместе с тем непростой, напряжённый труд. Мы это прекрасно понимаем и обязательно продолжим делать всё для того, чтобы мамы, семьи с детьми, особенно многодетные, чувствовали нужную им поддержку, видели, что их интересы всегда в центре внимания государства», — отметил глава государства.

Российский лидер выразил самые теплые слова женщинам, которые принимают участие в специальной военной операции, находясь на разных ее участках: от фронтовых госпиталях до передовой. Президент также обратился к женщинам, чьи близкие — мужья, отцы, братья, любимые — сейчас защищают будущее России и принимают участие в спецоперации. Как отметил глава государства, душевное участие, неизменная забота, верность и любовь женщин придают сил российским бойцам, укрепляют их дух и непреклонную веру в то, что правда — а значит, и победа — на стороне России.

Вместе с этим Путин подчеркнул, что многое в жизни держится именно на женщинах, на их талантах, творческой энергии, любви, предельной ответственности, с которой они берутся за любое дело.

«Хочу пожелать вам успехов, здоровья и благополучия, всего самого доброго вам и вашим близким. Будьте счастливы вместе с теми, кто вам дорог. С праздником вас, с Международным женским днём!» — заключил президент России.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» обратился с предпраздничным поздравлением к женщинам. Глава государства назвал праздник очень теплым, отметив, что в стране его отмечают с особым вниманием ко всем представительницам прекрасного пола — матерям, подругам, женам, сослуживцам. Глава государства адресовал особые слова благодарности участницам специальной военной операции, увидев в зале женщин в военной форме. Путин подчеркнул, что за свой выбор они заслуживают низкий поклон. По его словам, женщин не так уж редко можно встретить и на передовой.

Дарить женщинам подарки уже начали сотрудники полиции по всей России. На улицах городов, в медицинских и муниципальных учреждениях и на дорогах они дарят коллегам, прохожим и автомобилисткам цветы, читают стихи и желают здоровья.

В прошлом году Путин отмечал, что российские женщины достойно несут службу Родине в зоне проведения специальной военной операции. Кроме общей подготовки, женщинам свойственно ответственное отношение к делу и тщательность в выполнении работ, отметил российский лидер.

В марте 2024 года глава государства поблагодарил женщин, которые находятся на линии соприкосновения и помогают бойцам спецоперации. В их числе ― врачи и медсёстры, военнослужащие разных специальностей, организаторы и участники волонтёрских бригад, участницы СВО.