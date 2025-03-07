Вашингтон, 8 марта, 2025, 00:03 — ИА Регнум. Любой бы на месте президента РФ Владимира Путина наносил бы удары по объектам на Украине в условиях приостановки Вашингтоном военной помощи киевского режиму. Об этом 7 марта заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме.

Chris Kleponis — CNP/Global Look Press Дональд Трамп

«Думаю, он делает то, что делал бы каждый», — заявил Трамп.

Американский лидер считает, что Россия наносит удары по украинским военным «сильнее, чем прежде».

«И, думаю, каждый сейчас в такой ситуации поступал бы таким образом», — добавил глава Белого дома.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы РФ за неделю нанесли семь групповых ударов по объектам украинских формирований. По данным Минобороны РФ, в результате ударов были поражены инфраструктура военных аэродромов, склады с боеприпасами, цеха производства, склады хранения и пункты управления ударными беспилотниками, места базирования катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наёмников.

28 февраля в Овальном кабинете Белого дома произошла встреча президента США с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Американский лидер заявил о неминуемости мирных переговоров, а Зеленский высказался за продолжение боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Лидер киевского режима также попытался возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу.

4 марта военная помощь Украине от США прекратилась. При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что решение о том, возобновят ли США поддержку Украины, зависит только от Трампа.

Позже Зеленский написал в соцсети X, как ему досадно из-за того, что встреча с Трампом «пошла не так». Глава киевского режима заверил, что готов работать над достижением мира под «сильным руководством» американского лидера.

По мнению издания The New York Times, президент США, по-видимому, благосклонно отнесся к словам Зеленского, но оставил в силе решение о приостановке помощи Украине.