Москва, 7 марта, 2025, 23:49 — ИА Регнум. В международном аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов. Об этом вечером 7 марта сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

РИА Новости/Роман Пятаков

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 22:30 мск введены также в аэропорту Саратов», — написал Кореняко в Telegram-канале.

До этого ограничения ввели в международном аэропорту Волгограда.

Кореняко отметил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Как передавало ИА Регнум, в это же время российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника. По данным Минобороны, 21 беспилотник уничтожили над Краснодарским краем, девять БПЛА — над Брянской областью, четыре — над Ростовской, еще два БПЛА — над Белгородской и один БПЛА — над Курской областью. Кроме этого, силы ПВО сбили шесть вражеских беспилотников над акваторией Азовского моря.

По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, в результате атаки реактивных БПЛА по Стародубу пострадала местная жительница.