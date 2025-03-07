Москва, 7 марта, 2025, 23:37 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) вечером 7 марта перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника. Об этом проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«В период с 20:15 до 22:45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, что 21 беспилотник уничтожили над Краснодарским краем, девять БПЛА — над Брянской областью, четыре — над Ростовской, еще два БПЛА — над Белгородской и один БПЛА — над Курской областью. Кроме этого, силы ПВО сбили шесть вражеских беспилотников над акваторией Азовского моря.

По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, в результате атаки реактивных БПЛА по Стародубу пострадала местная жительница.

Как передавало ИА Регнум, за прошедшую ночь российские средства ПВО уничтожили 39 украинских беспилотников: 14 БПЛА над Крымом, 12 — над акваторией Черного моря, еще семь — над Курской областью, три беспилотника сбили над акваторией Азовского моря и по одному БПЛА — над территориями Ростовской, Белгородской и Орловской областей.

В ночь на 7 марта силы Черноморского флота и противовоздушной обороны отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Всего уничтожены как минимум четыре беспилотника. О пострадавших и разрушениях на земле не сообщалось.