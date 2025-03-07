Вашингтон, 7 марта, 2025, 23:21 — ИА Регнум. Маршруты около 240 авиарейсов в США нарушил неудачный запуск космического корабля Starship: из-за обломков самолёты вынужденно сменили курс. Об этом 7 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США.

SpaceX/via Globallookpress.com

Уточняется, что взрыв космического корабля-носителя Starship компании SpaceX нарушил маршруты около 240 авиарейсов, в том числе более двух десятков самолётов перенаправили из-за проблем с космическим мусором. По данным FAA, в результате инцидента произошла 171 задержка вылета, 28 рейсов перенаправили и в среднем на 22 минуты задержана посадка 40 самолетов, находившихся в воздухе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что аэропорты в американском штате Флорида временно закрыли по распоряжению FAA США из-за угрозы обломков после неудачного запуска космического корабля Starship. Уведомление о временном закрытии получили аэропорты в городах Майами, Форт-Лодердейл, Орландо и Палм-Бич.

Компания SpaceX сообщила, что во время выведения космического корабля Starship на орбиту через несколько минут после старта произошел «быстрый внеплановый демонтаж». Термин стал популярным после взрыва аппарата в апреле 2023 года, когда специалисты SpaceX описали произошедшее, используя именно такое выражение.