Дамаск, 7 марта, 2025, 23:08 — ИА Регнум. В сирийской провинции Латакия в результате столкновений между правительственными силами и сторонниками экс-президента страны Башара Асада погибли более 50 сотрудников сил безопасности. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«Более 50 сотрудников сирийских сил безопасности погибли в столкновениях в провинции», — приводит канал слова начальника безопасности Латакии.

В свою очередь глава МИД переходного правительства Сирии Асаад Хасан аш-Шибани заявил, что его страна прошла еще одно испытание и «подавила восстание» сторонников Асада в Латакии, Тартусе и Хомсе.

Как передавало ИА Регнум, 7 марта в Латакии произошли столкновения между сторонниками бывшего президента Сирии Башара Асада и силами нового правительства страны. В результате погибли 28 протестующих из числа сторонников экс-главы республики.

Из-за беспорядков в Латакии был введен комендантский час. В административном центре провинции были развернуты силы безопасности, после чего в квартале Эз-Зираа и в районе управления уголовного розыска произошли ожесточенные перестрелки. Затем в город вошли лояльные новому правительству части армии Сирии.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отметила, что Россия встревожена резким обострением ситуации в Сирии. Дипломат добавила, что в условиях переходного периода, который сейчас переживает Сирия, первостепенное значение имеют национальное согласие, укрепление безопасности граждан, соблюдение их законных прав вне зависимости от религиозной или национальной принадлежности.

8 декабря 2024 года Асад сложил полномочия президента Сирии и покинул страну после масштабного наступления вооружённых группировок оппозиции на Дамаск. Он получил политическое убежище в России. Главой временного правительства стал Ахмед аш-Шараа.