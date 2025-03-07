Донецк, 7 марта, 2025, 22:46 — ИА Регнум. Ранения получили два мирных жителя при обстреле Вооружёнными силами Украины (ВСУ) территории ДНР. Об этом 7 марта сообщил глава республики Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

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«Два мирных жителя пострадали сегодня в результате киевской агрессии», — уточнил Пушилин.

По данным главы ДНР, при обстреле Горловки украинской армией пострадала женщина 1953 года рождения. Вторая женщина 1998 года рождения пострадала в селе Новомихайловка Кураховского муниципального округа при наезде легкового автомобиля на взрывоопасный предмет. Пушилин подчеркнул, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Глава региона также указал, что в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждены два жилых дома, котельная в Калининском районе Горловки и два частных автомобиля в Горловке и Новомихайловке.

«Со стороны вооруженных формирований Украины совершены более 20 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА», — добавил Пушилин.

Ранее ИА Регнум сообщало, что за сутки 5 марта ВСУ 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 57 боеприпасов. В результате атак погиб один мирный житель и пострадали двое.

Вечером 5 марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что один мирный житель погиб, еще двое пострадали в результате атаки дрона ВСУ на грузовой автомобиль торгового предприятия в Никитовском районе Горловки.

3 марта в селе Репяховка Белгородской области украинский дрон атаковал движущийся легковой автомобиль. От удара пострадала супружеская пара, при этом женщина получила тяжелые ранения.