Лондон, 7 марта, 2025, 22:41 — ИА Регнум. Великобритания давно мечтает о развертывании двух морских баз на территории Украины, однако для России такой ход событий неприемлем. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

Global Look Press/David Inderlied/dpa

По словам дипломата, пока не понятны правила задействования воинского контингента. Западные страны в данный момент прорабатывают параметры направления сил после завершения боевых действий, добавил он.

«Но понятно, что придется создавать базы там. Лондон давно мечтает о создании двух баз морских. Одна — на Азовском море, другая — на Черном море. Об этом речь шла весьма давно», — отметил Келин в эфире телеканала «Россия-24».

Посол подчеркнул, что направление воинского контингента на Украину неприемлемо для России, так как это будет означать развертывание инфраструктуры НАТО у границ России.

Как передавало ИА Регнум, газета The Wall Street Journal 23 февраля написала, что Британия и Франция намереваются направить 30 тыс. «миротворцев» на Украину в случае достижения мирного соглашения между сторонами конфликта. Вместе с тем чиновники Евросоюза признали, что без помощи США план Европы по отправке миротворцев на Украину ожидает «тернистый путь».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 марта подчеркнула, что Россия не приемлет размещения иностранных вооруженных сил на Украине и настаивает на окончательном разрешении украинского конфликта. Она добавила, что Москва считает истинным намерением выступающих за временное перемирие Франции и Великобритании предоставление передышки киевскому режиму, чтобы не допустить обвала фронта украинской армии.

Ранее в этот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что военный контингент стран ЕС на Украине будет означать прямую войну европейских государств с Россией. Он добавил, что Москва не будет просто наблюдать за размещением на территории Украины воинских контингентов НАТО.