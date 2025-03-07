Волгоград, 7 марта, 2025, 22:27 — ИА Регнум. В международном аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов. Об этом вечером 7 марта сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

РИА Новости/Кирилл Брага

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 21:54 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград. <…> Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — написал Кореняко в Telegram-канале.

Он отметил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Как передавало ИА Регнум, до этого временные ограничения вводили в аэропорту Грозного утром 2 марта.

Перед этим, вечером 28 февраля, Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Ярославля и Костромы, они действовали до 06:10 мск 1 марта. Решение было принято в целях обеспечения безопасности полетов, пояснили в ведомстве.

Ночью 28 февраля временные ограничения также действовали в столичном аэропорту Шереметьево. Их ввели в 02:41 и отменили в 03:45 мск.