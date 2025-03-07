Вашингтон, 7 марта, 2025, 21:51 — ИА Регнум. Коллапс промышленности США, начавшийся при предыдущем президенте Джо Байдене, остановлен, теперь идёт обратный процесс. Об этом 7 марта заявил американский лидер Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы не только остановили обвал производства, но и начали его быстро восстанавливать. В феврале появилось 10 тыс. новых рабочих мест в промышленности», — отметил он в беседе с журналистами в Белом доме.

По словам Трампа, американские компании понимают, что ситуация в стране меняется, и начали расширяться. Производственные индексы показывают, что в США начался новый промышленный бум, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, Трамп неоднократно критиковал политику предшественника. 20 января он в день инаугурации подписал указ об отмене 78 указов Байдена, назвав их разрушительными.

Трамп также в первый день президентства поручил Госдепартаменту реализовывать политику защиты национальных интересов. Глава государства также составил список «Америка прежде всего» о приоритетах в своей политике. В нем в том числе поднимались вопросы энергетики и реформирования системы госуправления.

4 марта Трамп объявил, что его администрация готовит программу «золотая карта» для иностранных инвесторов. Предполагается, что самые успешные предприниматели за $5 млн смогут получить право на гражданство США.