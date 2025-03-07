Нижний Новгород, 7 марта, 2025, 21:44 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над «Пари Нижний Новгород» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

ФК «Краснодар»

В составе «Краснодара» голы забили полузащитник Александр Черников на девятой минуте, нападающие Жоау Батчи на 36-й и Джон Кордоба на 75-й.

На 94-й минуте матча хавбек «Пари НН» Николай Калинский не смог реализовать пенальти.

На сегодняшний день «Краснодар» идёт на первом месте в турнирной таблице, на счету команды 43 очка поле 20 матчей. «Пари НН» находится 11-й строчке с 19 очками после 20 игр.

Как передавало ИА Регнум, 2 марта московский «Спартак» одержал победу над «Оренбургом» в матче 19-го тура РПЛ счётом 2:0. Голом отметился лучший бомбардир РПЛ костариканец Манфред Угальде.

1 марта санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью с московским ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 0:0.