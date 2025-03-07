Москва, 7 марта, 2025, 21:35 — ИА Регнум. Блогер Александра Митрошина скрывалась от органов следствия и была объявлена в розыск. Об этом 7 марта сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

«Фигурантка уголовного дела скрывалась от органов следствия и была объявлена в розыск. Сегодня сотрудниками полиции она была задержана в аэропорту Сочи», — сообщили в ведомстве.

Уголовное дело в отношении неё возбудили по факту отмывания денежных средств в особо крупном размере.

Как передавало ИА Регнум, по данным следствия, Митрошина приобрела свыше 127 млн рублей в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов»). Чтобы создать видимость правомерного владения и распоряжения полученными деньгами, она легализовала их часть, купив недвижимость в Москве.

Митрошиной 29 лет, она автор курса про продвижению в соцсетях. В Сети называет себя «Матерь бложья».