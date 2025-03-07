Вашингтон, 7 марта, 2025, 21:19 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки введут зеркальные пошлины на ввоз из Канады молочной продукции и пиломатериалов. Об этом 7 марта заявил президент США Дональд Трамп.

«Можем это сделать сегодня, можем подождать понедельника-вторника», — пригрозил он в ходе выступления в Белом доме.

По словам Трампа в Канаде действует пошлина на американские молочные продукты и пиломатериалы в размере 200%. Он заявил, что не собирается это терпеть.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 1 февраля подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики и Канады в размере 25%. Вскоре он отложил их действие на месяц после обещаний Мехико и Оттавы усилить борьбу с наркотрафиком в США. 27 февраля американский президент заявил, что контрабанда наркотиков продолжается, и он возобновит действие пошлин с 4 марта.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал решение Трампа несправедливым. Он пообещал немедленно ввести ответные пошлины в размере 25% на ряд американских товаров. Он также подчеркнул, что американцам из-за политики Трампа придется больше платить за продукты питания, бензин и автомобили, а также они могут потерять тысячи рабочих мест.

Трамп после этого пригрозил, что увеличит пошлины на канадские товары, если Оттава примет ответные меры на его шаги. Американский лидер также провел 5 марта телефонные переговоры с Трюдо и обсудили этот вопрос, но ни о чем не договорились.