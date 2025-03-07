Вашингтон, 7 марта, 2025, 21:04 — ИА Регнум. Обвиняемый в организации взрыва в аэропорту Кабула Мохаммад Шарифулла, задержанный американскими правоохранителями, признался, что он инструктировал нескольких человек, готовивших теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом заявил минюст США.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По версии следователей, Шарифулла организовал теракт 26 августа 2021 года в аэропорту Кабула, в котором погибли 13 американских военных и около 160 мирных жителей. На допросе он также рассказал, что от имени ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) делился инструкциями, как пользоваться оружием с исламистами, готовившими нападение на «Крокус».

«Шарифулла также признал, что узнал двоих из четверых задержанных [в России] боевиков как тех, кого он ранее инструктировал», — сообщил минюст США 5 марта на своем сайте.

Как передавало ИА Регнум, террористы напали на «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года. Они стреляли в людей из автоматов и устроили в здании пожар. В результате теракта погибли 144 человека, ещё 551 — пострадал. Сын владельца Crocus Group Эмин Агаларов заявил, что примерный ущерб от теракта в «Крокусе», составил 150–200 млн долларов.

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что к теракту в «Крокусе» причастна Служба безопасности Украины. Он выступил за то, чтобы признать это ведомство террористической организацией.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 3 марта сообщил о завершении расследования дела о теракте в концертном зале. Он подчеркнул, что следователи завершили работу менее, чем за год. Материалы передали обвиняемым и их адвокатам для ознакомления.