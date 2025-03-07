Москва, 7 марта, 2025, 20:47 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение в теракте командиру 19-й ракетной бригады «Святая Варвара» Вооружённых сил Украины (ВСУ) Ростиславу Карпуше (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом 7 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На рабочем совещании председателю СК России [Александру Бастрыкину] доложено о предъявлении обвинения в совершении террористического акта командиру 19-й ракетной бригады «Святая Варвара» ВСУ полковнику Ростиславу Карпуше», — говорится в сообщении в Telegram-канале СК.

Следствие установило, что 23 июня 2024 года он отдал подчиненным приказ об обстреле пляжа черноморского побережья в Севастополе. В результате попадания снаряда и разрыва кассетных боеприпасов погибли мирные граждане, в том числе двое детей, 129 человек получили ранения различной степени тяжести.

Карпуша объявлен в международный розыск, суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как передавало ИА Регнум, 23 июня 2024 года украинские боевики нанесли по Крыму удар пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них перехватили силы ПВО, подрыв осколочной боевой части пятой ракеты произошёл в воздухе. В результате погибли четыре человека, в том числе два ребёнка.

В Минобороны заявили, что ответственность за случившееся лежит на США, которые поставили киевскому режиму ракеты. Все полётные задания в ракеты ATACMS американские специалисты вводят на основе собственных данных спутниковой разведки, добавили в военном ведомстве.