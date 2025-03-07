Москва, 7 марта, 2025, 20:01 — ИА Регнум. Атаки в отношении заходивших в российские порты танкеров с большой долей вероятности были осуществлены иностранными государственными акторами. Об этом 7 марта сообщает ТАСС со ссылкой на отчет британской компании Ambrey, которая специализируется на морской безопасности.

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Отмечается, что с декабря 2024 года по меньшей мере четыре танкера и один сухогруз получили повреждения, характер которых указывает на то, что применялись морские мины.

«Большинство судов пострадали от многочисленных взрывов в кормовой части, вблизи машинного отделения и под водой. Есть высокая вероятность того, что целью атак была полная потеря судов», — говорится в сообщении.

По данным агентства, среди пострадавших судов был сухогруз Ursa Major, потерпевший крушение в Средиземном море в декабре 2024 года. В российском МИД отмечали, что корабль затонул в результате взрыва в машинном отделении. В «Оборонлогистике» заявляли, что это была террористическая атака.

По информации Ambrey, аналогичные инциденты произошли и с другими сухогрузами, такими как Seacharm и Grace Ferrum. В компании отметили, что морские мины могли быть размещены водолазами на путях в порты или из них, поскольку во время стоянки или дрейфа суда замедляются.

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