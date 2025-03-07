Минск, 7 марта, 2025, 20:01 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в качестве подарков передал делегации Мьянмы белорусские продукты. Об этом 7 марта сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Представителям Мьянмы вручили саблю, Слуцкий пояс с золотой нитью, пейзаж, изображающий зимние белорусские просторы и произведённые в стране пищевые изделия.

«Это наша святыня — Слуцкие пояса. <…> Это наш шоколад без консерванта, надо быстро употреблять. А это образцы нашей сельскохозяйственной продукции», — рассказал глава государства.

Делегация Мьянмы преподнесла Лукашенко изделия из драгоценного камня нефрита. На кадрах можно заметить статуэтку оскалившего пасть медведя на фоне напоминающих ели деревьев и дров. Также в числе подарков картина, на которой изображены земледельцы в поле на фоне стогов сена и животных и некие свитки. Белорусский лидер отметил, что они пополнят коллекцию Дворца Независимости.

Как передавало ИА Регнум, в Белоруссии прошли переговоры Лукашенко с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном. Белорусский лидер принял приглашение посетить страну с визитом. Он также сообщил, что в ближайшее время состоятся обоюдные визиты специалистов, министров и членов правительства стран, чтобы глубоко и более всесторонне изучить возможности и расширить взаимодействие.

4 марта Президент России Владимир Путин провел переговоры с Хлайном. Глава государства назвал хорошим потенциал для развития отношений России и Мьянмы. За прошлый год товарооборот вырос на 40%, добавил он. Премьер Мьянмы, в свою очередь, отметил, что благодаря усилиям России мир движется к многополярности. Он назвал Россию дружественной страной, посещая которую в 11-й раз, чувствует себя как дома.