Вашингтон, 7 марта, 2025, 19:53 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения широкого спектра санкций и пошлин против Москвы для мирного урегулирования на Украине. Об этом 7 марта заявил директор Национального экономического совета Кевин Хассетт.

Global Look Press/CNP/AdMedia

«У президента есть целый список вариантов для санкций и пошлин», — сообщил он в беседе с телеканалом Fox News.

Отмечается, что американский лидер готов пойти на различные меры, чтобы заставить обе стороны украинского конфликта сесть за стол переговоров.

«Мы можем добиться этого с помощью «пряников», можем с помощью кнута. Он ведет переговоры со всеми, и у него есть целый список возможных предложений, которые он может использовать», — уточнил Хассетт.

Как передавало ИА Регнум, днем ранее глава минфина США Скотт Бессент объявил, что США «без колебаний» введут против РФ новые ограничения, если того потребует урегулирование украинского конфликта. Он выразил готовность Белого дома вводить «агрессивные и однозначные» санкции для максимального результата в краткосрочной перспективе.

7 марта Трамп заявил, что рассматривает возможность усиления санкций, в том числе введения масштабных банковских санкций и пошлин против Москвы для достижения перемирия на Украине. Он также добавил, что ВС России одерживают верх над украинскими формированиями на поле боя, и это вызывает опасения.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что все антироссийские санкции, по замыслу Запада, должны были ослабить Россию, однако принесли обратный результат. Российский лидер подчеркивал, что, вопреки санкционным мерам недружественных государств, экономика страны демонстрирует рост.