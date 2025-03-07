Москва, 7 марта, 2025, 20:04 — ИА Регнум. Участники спецоперации — такие же герои, как и ветераны Великой Отечественной войны. Такое мнение 7 марта высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе встречи с состоящими в партии женщинами в преддверии 8 Марта.

РИА Новости/Станислав Красильников

Он рассказал об истории Великой Отечественной войны и ее ветеранах, отметив, что сейчас их, к сожалению, становится все меньше.

«Когда я был ребенком, я был погружен в среду участников ВОВ, у меня оба деда воевали, я регулярно с ними общался, <…> были детские, мальчишеские разговоры, но они очень важны. Или в наши школы приходили ветераны и рассказывали о том, как это было. А потом это ушло — ветеранов стало меньше, страна стала меньше, у страны появились свои беды, пропала идеология — наступило безвременье, это очень печально», — отметил Медведев.

При этом он подчеркнул, что сегодня у страны появилась возможность все исправить. Это в первую очередь связано с памятной датой — 80-летием Великой Победы.

«И мы, конечно, чествуем ветеранов, которых, к сожалению, все меньше и меньше. Мы с вами понимаем, что и участники СВО — это такие же герои, которые сражаются за нашу страну. И о них тоже будут писать учебники, они точно также будут приходить и уже приходят в школы, рассказывая детям о том, как они воевали. И только таким образом можно поддерживать необходимый уровень патриотизма в стране. Должна быть неразрывная связь между старшим поколением и тем, кто делает самые первые шаги [в жизни]», — добавил он.

6 марта президент РФ Владимир Путин назвал российских офицеров опорой страны. Он добавил, что в боевых условиях проявляются их лучшие качества. Глава государства отметил важность поддержки тех, кто сегодня защищает страну. Путин высказался за создание отдельного направления поддержки участников спецоперации в рамках программы социального контракта. Он подчеркнул, что необходимо продумать введение единого стандарта поддержки для семей героев СВО, к которому регионы смогут добавлять свои меры.

Российский лидер неоднократно называл участников СВО «своими ребятами». Он внимательно вникает во все проблемы участников СВО, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как передавало ИА Регнум, в середине января Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества. Он предложил сделать это в связи с 80-летним юбилеем Победы СССР в Великой Отечественной войне. Глава государства также отметил подвиги и героизм участников специальной военной операции.