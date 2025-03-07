Москва, 7 марта, 2025, 19:42 — ИА Регнум. Призывы президента США Дональда Трампа к руководителю департамента эффективности государственного управления (DOGE) и мультимиллиардеру Илону Маску действовать осторожнее, показывают, что Трамп и Маск сами не понимают, что делают, отправившись крушить старые институты управления. Об этом в пятницу, 7 марта, заявил политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в разговоре с ИА Регнум.

Global Look Press/CNP/AdMedia

Трамп в своей соцсети Truth Social призвал Маска действовать более осторожно в вопросах сокращения сотрудников федеральных ведомств и использовать «скальпель» вместо «топора». Кроме того, американский лидер похвалил работу DOGE, назвав достижения организации невероятным успехом.

«Трамп делает заявления каждую неделю прямо противоположные. У него нет единой концепции управления. И он не знает сегодня, что будет делать завтра. Точно так же, как он два дня назад говорил о том, что он будет делать тарифы против Мексики и Канады. И что это справедливо, и это хорошо. А потом их опять отменил, как уже делал не один раз», — сообщил политолог.

Эксперт уверен, что такая риторика и действия Трампа говорят о том, что он сам не знает, что делает. Республиканец с миллиардером пошли крушить старые управленческие институты, и это начинает приводить к тому, что постепенно разваливается вся система управления в целом, весь госаппарат, уточнил Солонников.

«Сначала Трамп вместе с Маском хотел всё это уничтожить. А потом, когда пришлось столкнуться с жестокой реальностью, что если всё уничтожить, так и выбирать еще раз в президенты будет некого, — решили остановить Маска. Каждый раз, это не что-то долгоиграющее, потому что, когда он делал предыдущие заявления и принимал предыдущие шаги, он не знал, к чему это приведет», — заявил специалист.

Политолог считает, что в таком высказывании Трампа, которое вроде как немного одёргивает Маска, никакого прецедента нет. Если смотреть на прошлую администрацию Трампа, то похожая ситуация продолжалась четыре года, рассказал эксперт.

«И люди приходили в администрацию новые, потом уходили. Были то одни идеи, то другие идеи. То с этими дружим, с теми воюем, потом с теми воюем и с этими дружим. Теперь будет то же самое. Трамп не сильно изменился. Он как был очень эксцентричный предприниматель и шоумен, так он им и остается», — сообщил Солонников.

По словам собеседника агентства, у того стиля, который демонстрирует Трамп, есть свои поклонники, но, с другой стороны, возникают большие проблемы в управлении и целеполагании дальнейшего развития Соединенных Штатов. Многие действительно голосовали за стиль «давайте всё отменим», поэтому республиканец и получил свои голоса на президентских выборах, уточнил специалист.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта в ходе обращения к обеим палатам американского конгресса президент США похвалил руководителя DOGE за проделанную на этом посту работу. При этом во время мероприятия республиканцы приветствовали Маска аплодисментами, а демократы махали табличками с надписью: «Маск ворует».

Ранее в этот же день пресс-служба DOGE сообщила, что управление по делам малого бизнеса США за два года выделило людям, которым, по данным властей, было более 115 лет, кредиты на общую сумму 333 млн долларов.

Федеральный судья Кристофер Купер 21 февраля дал разрешение администрации главы Белого дома продолжать массовые увольнения госслужащих. Перед этим к нему обратились пять профсоюзов федеральных работников, которые попросили выпустить приказ, временно приостанавливающий увольнение находящихся на испытательном сроке сотрудников, широкомасштабные сокращения во всем правительстве и возобновление президентской «программы отложенной отставки».