Париж, 7 марта, 2025, 19:18 — ИА Регнум. Сообщение поездов между Лондоном и Парижем приостановили из-за бомбы времен Второй мировой войны на путях. Об этом 7 марта заявила радиостанция Franceinfo.

Frank Augstein/AP/TASS

«С сегодняшнего утра на Северном вокзале не ходят поезда после того, как прошлой ночью в коммуне Сен-Дени была обнаружена бомба времен Второй мировой войны», — говорится в сообщении.

Также отмечалось, что примерно 2 км кольцевой автодороги вокруг Парижа было перекрыто для масштабной операции по разминированию найденного снаряда весом в 500 кг. Кроме того, по данным радиостанции, сложности возникли и во время разминирования, так как под бомбой обнаружилась газовая труба. Тем не менее снаряд удалось обезвредить.

«Операция по разминированию… завершена, сообщает министр транспорта [Филипп Табаро]. По его словам, автомагистраль А1 уже смогла возобновить движение. Нарушение движения затронуло 500 поездов и 600 000 человек на Северном вокзале, где теперь планируется обеспечить нормальное движение с 8 часов вечера», — передает радиостанция.

Как передавало ИА Регнум, 26 июля 2024 года во время проведения церемонии открытия Олимпийский игр в Париже произошел сбой в движении высокоскоростных поездов TGV — на железнодорожных объектах вспыхнули несколько пожаров. Порядка 800 тыс. пассажиров были вынуждены остаться на вокзалах. Глава французского МВД Жеральд Дарманен также заявил, что к диверсиям могли быть причастны иностранные силы.

В декабре 2021 года в Германии произошел взрыв возле строительной площадки у железнодорожной станции. В результате инцидента один человек получил серьезные ранения, движение поездов также было остановлено. Министр внутренних дел Баварии Йоахим Германн во время осмотра места происшествия заявил, что причиной взрыва стала авиабомба времен Второй мировой войны.