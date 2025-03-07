Казань, 7 марта, 2025, 19:01 — ИА Регнум. В Казани неизвестный мужчина поджег автомобиль начальника отдела военного комиссариата Татарстана. Об этом 7 марта сообщил Telegram-канал SHOT.

Иван Шилов ИА Регнум

Инцидент произошел около четырех утра. Неизвестный бросил под припаркованный на улице Роторной Hyundai i40 самодельный коктейль Молотова, после чего сбежал с места преступления.

Пожарных вызвали очевидцы, увидевшие пылающую машину. В результате благодаря оперативной работе сотрудников МЧС автомобиль выгорел лишь частично.

Правоохранители начали поиски поджигателя. По одной из версий, он мог выполнять задание украинских мошенников.

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря в городе Гусь-Хрустальном Владимирской области ставший жертвой украинских мошенников мужчина въехал в двери военкомата и поджёг автомобиль. Правоохранительные органы задержали подозреваемого. Он начал давать показания. Возгорание было потушено пожарными.

В том же месяце в Петушках Владимирской области школьная учительница попыталась поджечь отдел полиции, бросив в здание коктейль Молотова. Женщину задержали на месте. По её словам, она отдала аферистам 1,5 млн рублей, после чего злоумышленники предложили ей вернуть деньги, если она устроит поджог.