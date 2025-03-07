Московская область, 7 марта, 2025, 19:28 — ИА Регнум. Школьники из Красноармейска отравились китайскими снеками, которые стали популярны в TikTok. Об этом 7 марта сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Прокуратура Московской области

Соевое мясо со вкусом краба 6 марта принесла одна из учениц. На этикетке продукта отсутствовала этикетка на русском языке, но дети все равно решили попробовать трендовые снеки.

По информации источника, организмы среагировали на резкий перечный запах продукта. При этом аллергическую реакцию зафиксировали и у учительницы, находившейся в классе.

По данным подмосковной прокуратуры, госпитализированы были шесть учеников. Врачи оценивают состояние пятиклассников как удовлетворительное, угроза жизни отсутствует.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей, съевших китайское соевое мясо. Правоохранители и специалисты осмотрели место, где приобреталась продукция, изъяли видеозаписи с камер и нереализованную партию товара вместе с сертификатами соответствия. Торговый павильон закрыли и опечатали.