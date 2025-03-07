Самара, 7 марта, 2025, 19:15 — ИА Регнум. Пятеро человек, трое из которых дети, получили травмы при обрушении зрительских трибун в передвижном цирке в Нефтегорске Самарской области. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

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«Поступило сообщение об обрушении шести рядов со зрителями передвижного цирка… По прибытии установлено, что произошло обрушение сидячих мест для зрителей, на которых находилось ориентировочно 20 человек. Погибших нет, пострадали пять человек, в том числе три ребенка», — отмечается в сообщении.

Экстренные службы также сообщили ТАСС, что речь идет о передвижном цирке «Скиф». Всего, по данным СМИ, на представлении присутствовало около 350 зрителей.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3951884" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В цирке под Самарой рухнули трибуны

Как ранее передавало ИА Регнум, летом 2023 года в Ленобласти также обрушились трибуны сельского цирка-шапито. В результате инцидента пострадали семь человек, из них пятеро детей. Происшествие попало на видео.

Следствие возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Кроме того, директора цирка задержали для выяснения обстоятельств произошедшего.