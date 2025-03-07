Москва, 7 марта, 2025, 19:16 — ИА Регнум. События, из-за которых России пришлось начать спецоперацию на Украине, были отдаленным последствием распада СССР. Такое мнение 7 марта высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Что скрывать: то, что мы с вами получили, и то, из-за чего началась специальная военная операция, в конечном счете — это последствие распада Советского Союза», — констатировал он на встрече с состоящими в партии женщинами.

7 ноября президент России Владимир Путин заявлял, что Россия всегда признавала границы Украины в рамках договоренностей после распада СССР, согласно которым Украина признавалась нейтральным государством. Несмотря на это, руководство Украины изменило конституцию страны, в которой указывалось о стремлении вступить в Североатлантический альянс и Евросоюз, однако таких договоренностей с Россией не было, отметил глава государства.

Путин добавил, что РФ понимает и поддерживает на Украине тех людей, которые не согласились с государственным переворотом в феврале 2014 года.