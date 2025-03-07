Самара, 7 марта, 2025, 18:14 — ИА Регнум. В цирке Нефтегорска обрушились трибуны, двое человек пострадали. Об этом 7 марта заявил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

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«Вниз, с высоты трех метров, полетели 20 человек. Двое из них получили травмы. Представление пришлось остановить», — говорится в публикации.

Также отмечается, что на выступление цирковой труппы пришло порядка 350 зрителей.

Как ранее передавало ИА Регнум, летом 2023 года в Ленобласти также обрушились трибуны сельского цирка-шапито. В результате инцидента пострадали семь человек, из них пятеро — детей. Происшествие попало на видео.

Следствие возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Кроме того, директора цирка задержали для выяснения обстоятельств произошедшего.