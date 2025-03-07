Москва, 7 марта, 2025, 19:01 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства процессуальную проверку сообщений о выдаче властями Хабаровска жилищных сертификатов приезжим. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба СК.

Администрация Хабаровска

Отмечается, что основанием для проверки стали многочисленные публикации в СМИ и соцсетях о несогласии жителей города с решением властей выдавать сертификаты иностранцам, когда местные жители, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, годами ожидают своей очереди.

«Граждане усматривают в действиях администрации коррупционную составляющую», — говорится в Telegram-канале СК.

Кроме того, ведомство инициировало проверку Еврейской автономной области. Бастрыкин поручил руководству следственных управлений в двух регионах представить доклады о промежуточных результатах проверок и принятых решениях.

Как передавало ИА Регнум, в конце февраля мэр Хабаровска Сергей Кравчук тожественно вручил сертификаты 29 молодым семьям. Местных жителей возмутило, что на снимках с церемоний есть женщина в хиджабе и мужчины с густой бородой.

Пресс-служба СК РФ по Хабаровскому краю сообщила ИА Регнум, что запросила у мэрии города соответствующие документы, начаты следственные и иные процессуальные действия. В администрации Хабаровска отказались прокомментировать ситуацию, сославшись, что все сотрудники ушли праздновать 8 Марта.