Москва, 7 марта, 2025, 19:18 — ИА Регнум. Мошенники выманили 10 млн рублей у артистки театра «Русская песня» Анны Ишутиной, подделав голос исполнительного директора при помощи искусственного интеллекта. Об этом 7 марта сообщает Telegram-канал SHOT.

МГАТ «Русская песня»

По его словам, 37-летняя солистка, выступающая в спектаклях вместе с Надеждой Бабкиной, получила голосовое сообщение в Telegram от якобы исполнительного директора театра. Тот сообщил артистке, что с ней в скором времени свяжется сотрудник службы безопасности «Русской песни».

Далее мошенники действовали стандартно: сотрудник службы заявил Ишутиной, что кто-то пытается похитить её деньги и продать данные, а потом сделать экстремисткой. Злоумышленник предложил перевести деньги на безопасный счёт. Испуганная женщина выполнила рекомендации. Однако мошенники не отстали от артистки, а начали регулярно просить переводить деньги на неизвестные счета.

Весь акт мошенничества в отношении Ишутиной длился с декабря по март, все это время она исправно «спасала» свои средства, суммарно отправив злоумышленникам 10 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля жертвой мошенников стала 86-летний искусствовед Государственного Эрмитажа Татьяна Арапова. Преступники убедили женщину вложить сбережения в размере 356 тыс. рублей в книгу и передать курьеру.

5 марта руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов сообщил, что в России порядка 10 млн человек пострадали от действий телефонных мошенников. Он уточнил, что треть обманутых мошенниками российских граждан потеряла от 100 тыс. до 1 млн рублей.

В тот же день президент России Владимир Путин, выступая на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД, заявил, что в 2024 году ущерб от преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, превысил 200 млрд рублей. Он обратил внимание на то, что почти четверть обманутых россиян — это пенсионеры. Президент призвал правоохранителей искать новые методы борьбы с кибермошенничеством.

Как отметил глава госудаства, телефонное и интернет-мошенничество приобрело недопустимые размеры. Он призвал эффективнее противодействовать этому виду преступлений.