Краснодар, 7 марта, 2025, 17:51 — ИА Регнум. Блогера Александру Митрошину задержали в Краснодарском крае и скоро доставят в Москву для проведения следственных действий по возбужденному в отношении нее уголовному делу. Об этом 7 марта сообщили в ГСУ СК России по Москве.

Telegram-канал Митрошиной Блогер Александра Митрошина

В СК заявили, что уголовное дело в отношении Митрошиной возбудили по факту отмывания денежных средств в особо крупном размере.

«По данным следствия, Митрошина приобрела свыше 127 млн рублей в результате совершения ею преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов)», — сказано в сообщении.

Telegram-канал Митрошиной

Блогер, чтобы создать видимость правомерного владения и распоряжения полученными деньгами, легализовала их часть, купив недвижимость в Москве.

Уточняется, что следственные мероприятия продолжаются.

Александре Митрошиной 29 лет, она автор курса про продвижению в соцсетях. Она называет себя «Матерь бложья».

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Ранее, 3 марта, суд приговорил блогера Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей. Она признана виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей. При этом Блиновскую освободили от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Кроме того, суд взыскал с блогера 587 млн рублей.

В апреле прошлого года по делу о неуплате налогов задержали блогера, бизнес-коуча Дмитрия Портнягина. Как передавало ИА Регнум, 11 апреля Telegram-канал «112» сообщил, что у Портнягина обнаружили налоговую задолженность в размере 108 млн рублей. Следователи опросили супругу бизнесмена. Кроме того, силовики пришли в помещения «Клуба 500» и банного комплекса Siberia. Сам Портнягин в тот же день заявил, что находится в зоне СВО, и отметил, что «сегодня же» выплатит все штрафы, а также пени на сумму 64 млн рублей.