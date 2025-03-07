Вашингтон, 7 марта, 2025, 17:36 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность усиления санкций против России до достижения урегулирования украинского конфликта.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Исходя из того факта, что Россия в данный момент абсолютно разносит Украину на поле боя, я рассматриваю возможность введения масштабных банковских и иные санкций и тарифов в отношении России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное соглашение о мирном урегулировании», — написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

По его словам, России и Украине следует немедленно начать переговоры, «иначе будет поздно».

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта глава минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон «без колебаний» введет против России новые санкции, если это потребуется для урегулирования конфликта на Украине. По его словам, нынешняя администрация будет вводить «агрессивные и однозначные» санкции, которые позволят достичь максимального результата в краткосрочной перспективе.

При этом 3 марта агентство Reuters написало, что администрация США дала поручения Госдепу и минфину подготовить список антироссийских санкций, которые могут быть смягчены. Отмечалось, что такой перечень якобы планируется обсудить во время переговоров по улучшению отношений РФ и США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 марта отметил, что пока в США никто не объявлял о планах по отмене санкций против России. Представитель Кремля напомнил, что в последнее время появляется много сообщений о санкциях, одно фантастичней другого.

президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что западные антироссийские санкции были направлены на ослабление страны, однако принесли обратный результат. Глава государства уточнял, что, вопреки введенным ограничениям, экономика России демонстрирует рост.