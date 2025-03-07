Вашингтон, 7 марта, 2025, 17:27 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину немедленно начать переговоры.

Максим Гучек/БелТА/ТАСС

«Обращаясь к России и Украине, садитесь за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно», — написал американский лидер в социальной сети Truth Social.

Он также отметил, что из-за продолжающихся боевых действий допускает введение крупномасштабных банковских санкций в отношении России, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении огня и об окончательном мире.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта Трамп заявил, что Украина и Россия хотят заключить соглашение по урегулированию вооруженного конфликта, так как «у них нет другого выбора». Он отметил, что в последние дни в переговорах США с Россией и Украиной есть хороший прогресс.

Президент РФ Владимир Путин в тот же день почеркнул, что Россия не собирается никому уступать в ситуации по Украине. По его словам, страна выберет устраивающий ее вариант мира, который способен обеспечить на длительную историческую перспективу спокойствие для государства.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с ИА Регнум пояснил, что резкими заявлениями Трамп стремится продемонстрировать свою жесткость на фоне обвинений в работе на Москву. В случае, если бы президент США вообще не делал никаких заявлений, то тема с обвинениями о якобы работе на Кремль приобрела бы огромные масштабы, подчеркнул он.