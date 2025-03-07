Москва, 7 марта, 2025, 18:30 — ИА Регнум. Нацеленность поисковой системы Google на выдачу результатов, продвигающих сервисы и рекламу компании, представляет собой информационный рэкет. Об этом 7 марта заявил член Общественного совета при Минцифры РФ, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию ОП РФ Армен Гаспарян.

Global Look Press/Matthias Balk/dpa

Так он прокомментировал Исследование WalletHub, зафиксировавшее увеличение количества рекламы на поисковой платформе, сложность отличия рекламных объявлений от органических результатов и преобладание контента от крупных брендов. Google выводы комментировать отказался. при этом, согласно анализу, только 36% поисковых запросов в США ведут на сторонние сайты, не принадлежащие корпорации или не платящие ей за рекламу.

«То, что делает Google, иначе как информационным рэкетом не назовешь. Поисковая система компании превратилась в рекламную свалку с красивым интерфейсом. ИТ-гигант фактически выдавливает независимые сайты с первых страниц и заставляет нас ковыряться в их собственных продуктах и рекламных линках», — отметил Гаспарян.

По его словам, оправдание подобной тенденции ошибкой алгоритмов является откровенной насмешкой над пользователями, так как обычно ошибки не приносят миллиарды долларов.

Управляющий партнер агентства «Смена» (Группа AIC) Артем Геллер заявил, что основанная проблема не в самой рекламе, а в том, что корпорация позволяет себе откровенно манипулировать результатами поиска в угоду своих интересов.

«Система превратилась в хорошо замаскированную витрину, где за первые места платят крупные бренды. Мелкие компании и независимый контент просто исчезают из поля зрения. Если это не злоупотребление монопольным положением, то что тогда им является?» — сказал он.

Отдельно Геллер подчеркнул, что западные регуляторы игнорируют ситуацию, а пользователи продолжают использовать ресурс. При этом они даже не замечают, как с каждым годом их свобода выбора уменьшается, добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта в Госдуме потребовали, чтобы международное сообщество обратило внимание на злоупотребления со стороны компании Google. Член комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин указал, что корпорация пользуясь своим монопольным статусом, продолжает манипулировать рынком и судебными системами. Коммерческие интересы транснациональных корпораций не должны ставится судебной системой выше принципов справедливости и суверенитета государств, и в случае с Google создается опасный прецедент, подчеркнул он.