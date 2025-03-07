Бухарест, 7 марта, 2025, 17:24 — ИА Регнум. Политик Кэлин Джорджеску подал документы в ЦИК Румынии для регистрации кандидатом в президенты республики. Об этом 7 марта сообщило местное телевидение.

Global Look Press/IMAGO/VLAD BEREHOLSCHI

«Сегодня я зарегистрировал свою кандидатуру. 6 декабря 2024 года демократия была убита. Сегодня, 7 марта, румынский народ вновь восстал. Я подал документы с более чем 324 тыс. подписями из уважения к румынскому народу, который понимает, что должен защищать свою демократию и свободу слова», — привело слова Джорджеску издание Agerpres.

Кандидата сопровождало множество сторонников с транспарантами, флагами и вувузелами, скандирующие: «Джорджеску!», «Свобода!», «Хотим мира, а не войны!»

Джорджеску баллотируется в качестве независимого кандидата, при этом ему оказывают поддержку оппозиционные «Альянс за объединение румын» и Партия молодых людей. Также документы в ЦИК для регистрации своей кандидатуры на пост президента 7 марта подал генеральный мэр Бухареста Никушор Дан.

В начале декабря конституционный суд Румынии отменил итоги первого тура президентских выборов, в котором победил Джорджеску. Сам политик назвал такие действия нынешних властей республики государственным переворотом и 2 января обжаловал это решение в Европейском суде по правам человека.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля Джорджеску задержали и доставили на допрос в генпрокуратуру в качестве подозреваемого по делу о фальсификации источников финансирования избирательной кампании. Его заподозрили в «угрожающих конституционному строю действиях» и «создании фашистской организации».

5 марта правоохранительные органы Румынии начали обыски в частных компаниях в рамках расследования незаконного финансирования избирательной кампании политика. На следующий день суд в Бухаресте оставил Джорджеску под судебным контролем.

Служба внешней разведкиРоссии заявила, что за решением прокуратуры Румынии о предъявлении обвинений Джорджеску стоит руководство Евросоюза. Отмечалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сыгравшая основную роль в признании недействительными итогов первого тура выборов в Румынии в конце 2024 года, потребовала от нынешних властей в Бухаресте не допустить Джорджеску к повторному голосованию в мае. При этом она угрожала Румынии ограничением доступа к фондам ЕС, если независимый политик будет продолжать участвовать в выборах президента.