Будапешт, 7 марта, 2025, 17:31 — ИА Регнум. Европейскую безопасность невозможно обеспечить без учета позиции России, которой также необходимо участвовать в дискуссиях со странами Евросоюза на эту тему. Об этом 7 марта заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

MFA Russia/via Globallookpress.com

По мнению Сийярто, без российской стороны создание новой архитектуры безопасности в Европе не получится.

«Было бы крайне ошибочно думать, что долгосрочная безопасность Европы может быть достигнута путем исключения России из дискуссий по этому поводу», — привело его слова агентство MTI.

Глава МИД Венгрии отметил, что Евросоюз не в состоянии самостоятельно продолжать оказание военной помощи Украине, а США приняли решение отказаться от таковой, потому что выступают за мирное урегулирование конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта агентство Bloomberg написало, что армии стран ЕС в случае возникновения вооруженного конфликта без поддержки со стороны США смогут продержаться в течение только нескольких недель. Отмечалось, что страны Европы также зависят от американских разведданных и логистики.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 7 марта заявил, что ЕС за несколько недель пересмотрит свои планы по финансовой поддержке Украины после подсчета расходов на них. Европе самой нужны миллиарды евро для перевооружения, добавил он.

Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года назвал абсолютным бредом заявления о якобы готовящихся Россией планах нападения на Европу. Глава государства подчеркивал, что антироссийская истерия раздувается политиками Западе для оправдания роста военных расходов и развязывания гонки вооружений.