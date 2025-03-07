Вашингтон, 7 марта, 2025, 17:20 — ИА Регнум. США прекращают всю федеральную помощь ЮАР, так как власти этой страны конфисковали земли и имущество у фермеров. Об этом 7 марта заявил президент США Дональд Трамп.

Global Look Press/Al Drago — Pool via CNP/Consolidated News Photos

«Южная Африка ужасно относится к фермерам, давно живущим в этой стране. Они конфискуют их земли и фермы, и многое другое. Сейчас там очень плохо, и мы прекращаем все федеральное финансирование… Этот процесс начнется немедленно!» — написал он в своей соцсети Truth Social.

Американский лидер также добавил, что любой фермер, желающий покинуть ЮАР, будет приглашен вместе с семьей в США с возможностью ускоренного получения гражданства.

Как передавало ИА Регнум, ранее в конфликт с Южно-Африканской Республикой вступил американский бизнесмен, глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск. Все началось с того, что он обвинил лидера политической партии «Борцы за экономическую свободу» (EFF) Джулиуса Малему в расизме и призывах убивать белых людей, а также призвал объявить его преступником. 9 февраля представители партии послали Маска к черту.

Весной прошлого года спутниковая система Starlink, принадлежащая Маску, прекратила работу в ЮАР, так как не смогла получить нужную лицензию от властей. Отмечалось, что причиной стало требование страны, по которому минимум 30% компании должно принадлежать представителям групп, подвергавшихся дискриминации.

В марте 2025 года Маск прокомментировал слова одного из южноафриканских предпринимателей о том, что в ЮАР приняли 140 законов против светлокожего населения. Он заявил, что Starlink не работает в ЮАР, потому что он «не черный».