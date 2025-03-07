Москва, 7 марта, 2025, 18:30 — ИА Регнум. Умер отец и тренер олимпийской чемпионки в метании диска Натальи СадовойИван Коптюх. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Всероссийская федерация легкой атлетики Иван Никитович Коптюх

«Сегодня, 7 марта, рано утром на 84-м году ушел из жизни заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры Иван Никитович Коптюх. Всероссийская федерация легкой атлетики выражает глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что Коптюх воспитал множество известных спортсменов, среди которых наибольшую славу получила его дочь, чемпионка 2004 года и призер Олимпийских игр 1996 года в метании диска Наталья.

Его воспитанниками также стали серебряный призер чемпионата мира в метании молота Валерий Пронкин, обладатель Кубка Европы в метании копья Илья Коротков, призер чемпионата мира в метании молота Илья Коновалов и другие известные атлеты.