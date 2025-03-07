Курск, 7 марта, 2025, 17:14 — ИА Регнум. Власти Курской области оказывают полную поддержку правоохранителям в рамках уголовного дела из-за ненадлежащего качества бетонных пирамид для укреплений, известных как «зубы дракона». Об этом 7 марта заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Иван Шилов ИА REGNUM

В Telegram-канале он прикрепил ссылку на публикацию «РИА Новости», в которой указано, что в регионе возбудили уголовное дело после экспертизы качества бетонных пирамид, используемых для строительства фортификаций. Предварительно, оно не соответствовало ГОСТ.

«Как я не раз уже говорил, никакого снисхождения для коррупционеров на Курской земле нет и быть не может, особенно если речь идет о такой важней теме как обеспечение обороны и безопасности в воюющем регионе», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что власти находятся в контакте с правоохранительным и надзорным органами. По словам Хинштейна, в регионе заинтересованы, чтобы все виновные в коррупции понесли наказание.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре задержали гендиректора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина по делу о строительстве фортификационных сооружений в приграничье. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, которое выразилось в необоснованном расходовании бюджетных средств на сумму более 173 млн рублей. Также по этому делу арестовали заместителя Лукина Игоря Грабина. Ему предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями. Грабин работал в компании с февраля 2023 года по сентябрь 2024 года.

Хинштейн заявил, что уволил Лукина с должности. Он также поручил провести комплексную проверку деятельности «Корпорации развития Курской области». Хинштейн подчеркнул приоритетность борьбы с коррупцией и контроля за расходом бюджетных средств.

Генпрокуратура России направила иск о взыскании более 3,2 млрд рублей с Лукина и других фигурантов дела о строительстве оборонных сооружений в регионе. Третьими лицами в иске выступают Министерство обороны России, управление капитального строительства Курской области, «Корпорация развития Курской области» и региональный минстрой.