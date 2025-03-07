Москва, 7 марта, 2025, 17:12 — ИА Регнум. Министерство юстиции России 7 марта исключило из списка иностранных агентов некоммерческое партнерство содействия распространению энциклопедических знаний «Викимедиа. ру». Это следует из данных реестра.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«В соответствии с распоряжениями Минюста России из реестра исключено <…> некоммерческое партнерство содействия распространению энциклопедических знаний «Викимедиа. ру», — говорится на сайте ведомства.

Кроме того, министерство исключило из списка ООО «Вольные люди».

Как передавало ИА Регнум, Минюст РФ внес «Викимедиа. ру» в реестр иноагентов в марте 2024 года. Причиной стало то, что площадка выступала против спецоперации на Украине и распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей. «Викимедиа. ру» занималась поддержкой русскоязычного раздела «Википедии». В декабре 2023 года было объявлено о закрытии некоммерческого партнерства.