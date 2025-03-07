Москва, 7 марта, 2025, 17:07 — ИА Регнум. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов вручил государственные и ведомственные награды женщинам, служащим в ВС России, за мужество и отвагу при выполнении воинского долга. Об этом 7 марта заявила пресс-служба ведомства.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих с заслуженными наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение должностных обязанностей, а также в преддверии Международного женского дня пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3951863" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вручил государственные и ведомственные награды российским военнослужащим-женщинам

Отмечается, что к наградам были представлены, в частности, военные медики, психологи, связисты, которые выполняют задачи в зоне проведения спецоперации.

Как передавало ИА Регнум, днем ранее президент РФ Владимир Путин поблагодарил участниц специальной военной операции, подчеркнув, что за свой выбор женщины заслуживают низкий поклон. Российский лидер отметил, что российских девушек нередко можно встретить на передовой.

В прошлом году Путин также отмечал, что российские женщины достойно несут службу Родине на СВО. Кроме общей подготовки, женщинам свойственны ответственность и тщательность, уточнил глава государства.