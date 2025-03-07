Белгород, 7 марта, 2025, 17:08 — ИА Регнум. Спрос на художественные деревянные поделки, которые изготавливает актер Михаил Ефремов, отбывающий срок в исправительной колонии, вырос после появления новостей о его возможном условно-досрочном освобождении (УДО).

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Чтобы продукция лучше продавалась, [Ефремов] ставит свой автограф. Ценовой разброс за красоту — от 5 до 20 тыс. рублей», — сообщил 7 марта Telegram-канал Mash.

Вышедший на свободу бывший сокамерник Ефремова рассказал, что актер изготавливает из дерева нарды, иконы и кресты. На одно изделие уходит около двух недель. В работе участвуют несколько человек, артист занимается росписью и финальной отделкой.

Как передавало ИА Регнум, Ефремова признали виновным в ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Артиста приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 800 тыс. рублей. С декабря 2020 года актер отбывает наказание в колонии №4 в Белгородской области.

В апреле 2024 года Ефремову отказали в УДО. Причиной стало то, что он опоздал на одно из «обязательных мероприятий». В феврале 2025 года стало известно о новом прошении артиста о досрочном освобождении. Алексеевский районный суд Белгородской области 24 марта рассмотрит соответствующее ходатайство.