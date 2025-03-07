Вашингтон, 7 марта, 2025, 17:03 — ИА Регнум. Мировая торговля кофе почти остановилась из-за того, что продавцы напитка сократили закупки кофейных бобов до минимума в связи с резким ростом цен на них. Об этом 7 марта сообщило агентство Reuters.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отмечается, что рост фьючерсов на сорт кофе арабика на бирже ICE составил 70%. По словам гендиректора эквадорской компании Elcafe Ренана Чуэйри, в этом году компания впервые не смогла продать весь объем, который планировалось реализовать к марту.

«Обычно мы бы уже распродали все, но пока мы продали менее 30% продукции. Сильный рост цен съедает деньги покупателей, и у них нет средств для закупки необходимых объемов», — пояснил он.

По данным агентства, рост цен обусловлен снижением объемов производства в традиционных регионах произрастания кофейного дерева, включая Бразилию.

В то же время, по некоторым прогнозам, цены могут упасть к концу годам на 30%, поскольку высокая стоимость напитка сдерживает спрос на него. Кроме того, ожидается высокий урожай кофейных бобов в Бразилии.

Как передавало ИА Регнум, в 2024 году в России зафиксировали снижение продаж фасованного кофе, что может привести к стагнации рынка этого продукта в стране. В исследовании холдинга «Ромир» отметили негативную тенденцию сокращения числа покупателей и их частоты покупок кофе с октября 2023 по сентябрь 2024 года. Ключевыми факторами стали переключение потребителя на приобретение готового кофе вне дома, а также сформировавшиеся запасы.

В декабре 2024 года гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия отметил, что в 2025 году россияне могут столкнуться с новым скачком цен на кофе. Причиной стал рост биржевых цен на арабику и робусту, которые достигли рекордных отметок.