Москва, 7 марта, 2025, 17:02 — ИА Регнум. Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в подрыве банкомата в торговом центре «Свиблово» на северо-востоке города. Об этом 7 марта сообщила столичная прокуратура.

Агентство «Москва»

По версии следствия, 20-летний мужчина зашел в помещение банка и засунул в купюроприемник банкомата подожженную петарду, после чего скрылся. По словам самого подозреваемого, он хотел пройти платное обучение, стоимость которого составляла 200 тыс. рублей. Мужчина решил украсть эти деньги: купил на маркетплейсе три петарды, пришел в офис банка и подорвал банкомат. Однако за деньгами он возвращаться не стал, так как испугался.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3951859" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Полиция задержала подозреваемого в подрыве банкомата в ТЦ «Свиблово»

«Вину мужчина признал… Привлечение обвиняемого к уголовной ответственности контролируется», — добавляется в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта в ТЦ «Свиблово» произошел взрыв на первом этаже в отделении банка. Был поврежден банкомат, а также окна в здании. После взрыва из ТРЦ эвакуировали шестерых человек, в том числе четверых сотрудников банка.

Позднее в тот же день сотрудники полиции задержали подозреваемого. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Действия злоумышленника могут пересмотреть при дальнейшем изучении материалов, отметили в столичном управлении МВД.