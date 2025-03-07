Варшава, 7 марта, 2025, 17:11 — ИА Регнум. Польша должна стремиться получить доступ к ядерному и другим видам неконвенционального оружия, в том числе, участвуя в инициативе французского ядерного зонтика. Об этом 7 марта заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

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«Мы должны иметь в виду, что Польша должна стремиться получить доступ к самым современным возможностям, в том числе связанным с ядерным оружием и современным неконвенциональным оружием», — произнес он, во время своей речи в Сейме (нижней палате парламента), которую транслировал телеканал TVP Info.

Премьер-министр республики подчеркнул, что польская сторона ведет серьезные переговоры с Францией по поводу их проекта.

«Мы не будем бояться ничьей критики — все то, что содействует укреплению обороноспособности, будет выполнено и использовано», — отметил Туск.

Как передавало ИА Регнум, 5 марта президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации заявил, что решил начать «стратегическую дискуссию» об использовании ядерного оружия Франции для защиты стран Евросоюза. По его словам, Россия якобы стала угрозой для всех европейских государств.

Комментируя выступление Макрона, премьер-министр Дании Метте Фредериксен не исключила, что в стране может быть размещено ядерное оружие.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 марта отметил, что последние заявления Макрона представляют собой претензию на ядерное лидерство в Европе. По его словам, из заявлений Макрона напрашивается вывод, что Франция ищет продолжения украинского конфликта. Отдельно он указал, что государство даже готово применить свои ядерные вооружения.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в этот же день назвал ядерную риторику Макрона угрозой в адрес России. Также, по мнению главы МИД РФ, Макрон в агрессивной манере продолжает дело Наполеона и Гитлера, напавших в прошлом на Россию. При этом французский лидер пытается замаскировать свои намерения, прикрываясь заявлениями об угрозах, которые якобы исходят от Москвы.

Позже президент РФ Владимир Путин порекомендовал не забывать, чем закончился поход Наполеона на Россию.