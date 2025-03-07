Лондон, 7 марта, 2025, 17:10 — ИА Регнум. В Госдуме потребовали, чтобы международное сообщество обратило внимание на злоупотребления со стороны американской компании Google. Об этом стало известно 7 марта.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Google, пользуясь своим монопольным статусом, продолжает манипулировать рынком и судебными системами. Особое беспокойство вызывает позиция зарубежных судов, которые фактически действуют в интересах глобального IТ-гиганта», — заявил член комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Отмечается, что коммерческие интересы транснациональных корпораций не должны ставится судебной системой выше принципов справедливости и суверенитета государств, и в случае с Google создается опасный прецедент.

«Международному сообществу необходимо обратить внимание на эту ситуацию и принять решительные меры, чтобы положить конец безнаказанному обходу законов и финансовым манипуляциям на стыке различных правовых систем», — добавил депутат.

Ранее британский суд запретил трем российским телеканалам — Russia Today (RT), «Спас» и «Царьград» — судиться с компанией из-за блокировки их YouTube-каналов в январе. Российские медиа также подали апелляцию на решение о запрете добиваться исполнения решений российских судов против Google за рубежом.

Адвокаты российских каналов отметили, что решение Лондонского суда нарушает принципы взаимности, а также национальное законодательство других стран, ставя договорные условия транснациональной корпорации выше этих принципов.

В ноябре адвокат, специалист в области IT Игорь Баранов в беседе с ИА Регнум рассказал, что сумма штрафов Google, наложенных российскими судами, уже исчисляется в ундециллионах. Так, на 1 ноября сумма требований 17 телеканалов РФ к американской корпорации составила два ундециллиона (2 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000) рублей.

Ранее в октябре московский суд обязал Google разблокировать YouTube-ресурсы международного телеканала RT. В мае 2022 года суд наложил арест на имущество ООО «Гугл» на сумму 500 млн рублей, и уточнил, что в случае отсутствия действий со стороны компания к общему штрафу будет добавляться неустойка в размере 100 тыс. рублей ежедневно до момента исполнения решения суда. Более того, каждую неделю неустойка будет увеличиваться вдвое.