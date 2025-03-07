Курск, 7 марта, 2025, 17:05 — ИА Регнум. Семьи из приграничных районов Курской области получат выплаты на каждого из детей, родившихся в период с 6 августа 2024 года по 1 мая 2025 года. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба правительства региона.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Величкин

«Семьи из курского приграничья получат единовременную выплату 150 тыс. рублей на каждого ребенка, который родился после 6 августа 2024 года. Выплата коснется и будущих родителей, у которых появится ребенок не позднее 1 мая 2025 года. Соответствующее постановление правительства Курской области подписано сегодня», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Уточняется, что ранее депутаты думы региона поддержали соответствующий законопроект, который внес врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, на эти цели в бюджете области заложено 60 млн рублей.

Выплату будут получать семьи в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Рыльском, Суджанском, Хомутовском и Льговском районе и в городе Льгове. Согласно предварительным расчетам, этой льготой смогут воспользоваться порядка 400 семей.

В пресс-службе отметили, что заявление на получение выплаты можно будет подать с 10 марта, для чего необходимо прийти в МФЦ по месту проживания с удостоверяющим личность заявителя документом и свидетельством о рождении детей. Также в течение ближайшего времени появится возможность подачи заявления в электронном виде на едином портале «Госуслуги».

Как сообщало ИА Регнум, Хинштейн 2 марта сообщил, что потерявшие имущество при вторжении украинских формирований жители курского приграничья начали получать ежемесячные выплаты в размере 65 тыс. рублей. Врио главы региона напомнил, что по решению президента Владимира Путина эти средства будут получать более 112,6 тыс. человек, которые вынуждены были временно оставить свои жилища.

Пресс-служба Минфина 25 февраля сообщила, что жители приграничья Курской области, дома которых были повреждены или уничтожены в результате обстрелов ВСУ, получат возможность оформить льготную ипотеку по ставке 2% годовых. Этот кредит можно будет использовать для строительства индивидуальных жилых домов или покупки квартир в новостройках и на вторичном рынке.