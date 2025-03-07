Красногорск, 7 марта, 2025, 16:37 — ИА Регнум. Сезон проката электросамокатов стартовал в 13 городах Московской области. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Парковки с самокатами, как всегда, будут находиться около автостанций, станций МЦД, метро и в местах притяжения людей. Сейчас взять электросамокат можно в Долгопрудном, Домодедове, Истре, Королеве, Красногорске, Химках, Лобне, Люберцах, Подольске, Пушкино, Фрязине, Химках и Щелкове.

Уточняется, что операторы обновили парк и подготовили к сезону 50 тыс. самокатов и 2 тыс. электровелосипедов.

«Часть из них с индивидуальными укрупненными номерами, устройства оснащены поворотниками и улучшенными характеристиками управления и безопасности», — говорится в сообщении.

К 15 марта арендовать самокат можно будет в 39 подмосковных городах.

26 февраля первый заместитель министра транспорта Валентин Иванов рассказал, что власти дорабатывают законопроект об ограничении минимального возраста для использования средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов. Он уточнил, что в рамках подготовки законопроекта рассматривались варианты ограничений с 14, 16 и 18 лет.

В июле 2024 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении электросамокатами, велосипедами и другими средствами индивидуальной мобильности. В октябре в Центре организации дорожного движения сообщили, что в Москве число дорожно-транспортных происшествий с участием арендных электросамокатов снизилось почти вдвое.