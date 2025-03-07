Варшава, 7 марта, 2025, 16:33 — ИА Регнум. Польша изучает вопрос выхода из конвенций о запрете противопехотных мин и кассетных боеприпасов. Об этом 7 марта заявил премьер-министр страны Дональд Туск.

Global Look Press/Daniel LÃ�b/dpa

«Я попросил минобороны представить свое мнение, и я порекомендую положительный ответ о выходе Польши из Оттавской конвенции и, возможно, из Дублинской конвенции. Я говорю о противопехотных минах и кассетных боеприпасах», — процитировало его выступление в Сейме издание Wiadomości.

Туск отметил, что этот вопрос действительно не является чем-то милым и приятным, однако у всех окружающих стран данные боеприпасы есть. Премьер призвал использовать любые возможные средства для повышения безопасности Польши.

Как сообщало ИА Регнум, в Польше предложения выйти из конвенций звучали ещё летом прошлого года. Тогда экс-министр обороны Польши Мариуш Блащак предложил Варшаве отменить запрет на использование противопехотных мин и заминировать границу с Калининградской областью России.

В ноябре прошлого года президент Финляндии Александр Стубб допустил выход страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин из-за якобы «российской угрозы». По словам политика, в 1997 году, на момент принятия Оттавской конвенции, обстановка в мире была иной, чем сейчас.

6 марта в силу вступило решение Литвы о выходе из конвенции по запрещению производства, использования и приобретения кассетных боеприпасов. Власти поддержали его в июле 2024 года. Страна также рассматривает возможность выхода из Оттавской конвенции по противопехотным минам.