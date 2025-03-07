Москва, 7 марта, 2025, 18:22 — ИА Регнум. После отказа Киева принести извинения за поведение главы киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме у отношений Украины и США нет будущего. Об этом в пятницу, 7 марта, сообщил политолог Никита Ляховецкий в беседе с ИА Регнум.

Global Look Press/Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos

Глава офиса Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию Le Point сообщил, что Киев не будет извиняться за поведение главы киевского режима в Овальном кабинете Белого дома во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. Подоляк считает, что глава киевского режима якобы был «совершенно прав по форме и по содержанию».

«Подоляк выражает устаревшую позицию киевского режима, в которой Зеленский только требует всё, что захочет, а ему приносят всё это на блюде. Конечно, при бывшем президенте США Джо Байдене это было не бесплатно. За поток денег и оружия Киев платил жизнями украинцев, и будущим страны, которое прожигал в бессмысленном противостоянии с Россией», — сообщил политолог.

Однако теперь ситуация изменилась, рассказал Ляховецкий, уточнив, что Трампу больше не интересно разжигание конфликта, а куда больше его волнуют проблемы внутри Соединённых Штатов Америки. Такой подход означает, что Украина, как проект «анти-Россия», из полезной инвестиции превращается в черную дыру, сосущую деньги и ресурсы, попутно имеющую наглость хамить главе США в Белом доме, заявил эксперт.

«В такой риторике у отношений Киева с Вашингтоном будущего нет. Трамп и его администрация чётко дают понять Зеленскому, что пока не будет извинений, никто не будет с ним нянчиться. Но стоит отметить, что Зеленский безусловно осмелел после встречи со премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном», — поделился мнением собеседник агентства.

Политолог отметил, что все эти встречи, которые европейские лидеры проводили с Зеленским, связаны лишь с одной целью Лондона и Парижа — продолжать давление на Москву. Однако ресурсные возможности Великобритании и Франции довольно сильно уступают возможностям США, обратил внимание эксперт.

«Текущие заявления Подоляка — агония киевского режима, пытающегося найти новых хозяев, понравится тем, кто будет готов спонсировать кровавый режим Зеленского. Но желающих, способных делать это полноценно, просто нет», — подытожил Ляховецкий.

Как ранее передавало ИА Регнум, 28 февраля, в Овальном кабинете Белого дома произошла встреча президента США с главой киевского режима. Американский лидер заявил о неминуемости мирных переговоров, а Зеленский высказался за продолжение боевых действий и потребовал от Вашингтона «гарантий безопасности». Лидер киевского режима также попытался возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и при этом даже позволил себе нецензурные слова.

1 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила перепалку с участием Трампа и Зеленского в Белом доме со сценой из фильма «Собачье сердце». Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в свою очередь назвал произошедшее «лютой выволочкой в Овальном кабинете». Он добавил, что Трамп впервые сказал Зеленскому правду в лицо: киевский режим играет с третьей мировой войной.

3 марта Трамп заявил, что Зеленскому следует проявить большую признательность за поддержку, которую Киеву оказывают в Вашингтоне. В этот же день высокопоставленный чиновник в Белом доме заявил, что Зеленский должен извиниться перед администрацией Трампа на камеру, чтобы вернуться к переговорам.

4 марта военная помощь Украине от США прекратилась. При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что решение о том, возобновят ли США поддержку Украины, зависит только от Трампа.

Позже Зеленский написал в соцсети X, как ему досадно из-за того, что встреча с Трампом «пошла не так». Глава киевского режима заверил, что готов работать над достижением мира под «сильным руководством» американского лидера.

По мнению издания The New York Times, президент США, по-видимому, благосклонно отнесся к словам Зеленского, но оставил в силе решение о приостановке помощи Украине.